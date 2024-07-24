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Источник: «Зенит» намерен предложить «Палмейрасу» до 27 миллионов евро за Вейгу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейрас» Рафаэлем Вейга.

По данным инсайдера Экрема Конура, питерский клуб готов предложить за 29-летнего игрока 25-27 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» в размере 20 миллионов евро. В клубе хотят сохранить игрока до клубного чемпионата мира 2025 года.

Вейга играет за «Палмейрас» с 2017 года. В сезоне-2024 футболист провел 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Палмейрас
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