Суарес признан лучшим игроком сезона в Бразилии

Нападающий «Гремио» Луис Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в сезоне-2023, сообщает пресс-служба клуба.

36-летний уругваец получил «Золотой мяч». Награду Суаресу вручал бывший защитник сборной Уругвая Диего Лугано.

Суарес в сезоне-2023 забил 17 голов и сделал 11 голевых передач в 33 матчах. «Гремио» финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице.

31 декабря у Суареса закачинвается контракт с «Гремио». По информации СМИ, он продолжит карьеру в МЛС, где будет выступать за «Интер Майами» вместе с бывшими одноклубниками по «Барселоне» Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Лионелем Месси.