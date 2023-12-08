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Сегодня, 01:42

Суарес признан лучшим игроком сезона в Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото AFP

Нападающий «Гремио» Луис Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в сезоне-2023, сообщает пресс-служба клуба.

36-летний уругваец получил «Золотой мяч». Награду Суаресу вручал бывший защитник сборной Уругвая Диего Лугано.

Суарес в сезоне-2023 забил 17 голов и сделал 11 голевых передач в 33 матчах. «Гремио» финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице.

31 декабря у Суареса закачинвается контракт с «Гремио». По информации СМИ, он продолжит карьеру в МЛС, где будет выступать за «Интер Майами» вместе с бывшими одноклубниками по «Барселоне» Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Лионелем Месси.

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Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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