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Сегодня, 15:58

Источник: «Порту» ведет переговоры о возвращении Хамеса Родригеса

Руслан Минаев
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Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес ведет переговоры о возвращении в «Порту», сообщает португальский журналист Педру Алмейда.

По данным источника, стороны достигли соглашения и обсуждают финальные детали сделки. Ранее сообщалось, что 33-летний колумбиец расторгнет договор с «Сан-Паулу».

Родригес перешел в бразильский клуб в июле 2023 года. Хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за бразильскую команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Хамес Родригес
Футбол
ФК Порту
ФК Сан-Паулу
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