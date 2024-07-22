Источник: «Порту» ведет переговоры о возвращении Хамеса Родригеса

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес ведет переговоры о возвращении в «Порту», сообщает португальский журналист Педру Алмейда.

По данным источника, стороны достигли соглашения и обсуждают финальные детали сделки. Ранее сообщалось, что 33-летний колумбиец расторгнет договор с «Сан-Паулу».

Родригес перешел в бразильский клуб в июле 2023 года. Хавбек забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за бразильскую команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.