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2 февраля, 10:09

В Саудовской Аравии раскритиковали Манчини после матча с Южной Кореей в Кубке Азии

Руслан Минаев
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Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мишааль раскритиковал главного тренера национальной команды Роберто Манчини.

Итальянский специалист не досмотрел серию пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии против Южной Кореи (1:1, пенальти 2:4) и ушел в подтрибунное помещение.

«Уход тренера до окончания матча абсолютно неприемлем. Мы обсудим с ним, почему это произошло. Манчини имеет право объяснить свой поступок, и тогда мы примем решение о соответствующих действиях», — сказал Аль-Мишааль в интервью AlkassTVSports.

Манчини занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии летом 2023 года. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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