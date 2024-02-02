В Саудовской Аравии раскритиковали Манчини после матча с Южной Кореей в Кубке Азии

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мишааль раскритиковал главного тренера национальной команды Роберто Манчини.

Итальянский специалист не досмотрел серию пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии против Южной Кореи (1:1, пенальти 2:4) и ушел в подтрибунное помещение.

«Уход тренера до окончания матча абсолютно неприемлем. Мы обсудим с ним, почему это произошло. Манчини имеет право объяснить свой поступок, и тогда мы примем решение о соответствующих действиях», — сказал Аль-Мишааль в интервью AlkassTVSports.

Манчини занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии летом 2023 года. Его контракт рассчитан до 2026 года.