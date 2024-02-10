Катар благодаря хет-трику с пенальти победил Иорданию и во второй раз подряд выиграл Кубок Азии

Сборная Катара одержала победу над Иорданией в финале Кубка Азии — 3:1.

Победу хозяевам турнира принес хет-трик Акрама Афифа. Все голы форвард забил с пенальти — на 22-й, 73-й и 90+4-й минутах.

Единственный гол иорданцев на счету Язана Аль-Наймата (67-я минута).

Сборная Катара во второй раз подряд выиграла Кубок Азии. В 2019 году катарцы обыграли в финале Японию (3:1). До этого команда ни разу не добиралась до финала турнира.