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Молодежная сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Руслан Минаев
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Сборная Узбекистана U23 победила сверстников из Вьетнама в групповом турнире Кубка Азии — 3:0.

У победителей дубль на счету Алишера Одилова, еще один гол забил Русланбек Жиянов. В составе узбекской национальной команды на 70-й минуте на поле появился вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Узбекистан набрал 9 очков в группе D и вышел в 1/4 финала турнира. За выход в полуфинал команда 26 апреля сыграет с Саудовской Аравией.

Файзуллаев присоединился к команде перед матчем со «Спартаком», который форвард ЦСКА пропустит из-за перебора желтых карточек.

Сборная Узбекистана по футболу
Аббосбек Файзуллаев
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