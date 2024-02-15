Футбол
Кубок Азии
Новости
Календарь Таблицы Статьи
Главная
Футбол
Кубок Азии

15 февраля, 02:20

Сон Хын Мин и Ли Кан Ин подрались перед полуфиналом Кубка Азии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сон Хын Мин.
Фото Reuters

Игроки сборной Кореи Сон Хын Мин и Ли Кан Ин подрались накануне полуфинала Кубка Азии против Иордании (0:2), сообщает The Sun.

Несколько молодых игроков, включая Ли Кана, ушли с командного ужина ради игры в пинг-понг. 31-летний Сон попросил их вернуться, но получил отказ в резкой форме, что стало причиной потасовки, в результате которой игрок «Тоттенхэма» вывихнул палец. Из-за этого он играл с фиксатором на указательном и среднем пальцах.

Главный тренер корейской команды Юрген Клинсман, несмотря на просьбы игроков, включил Ли Кана в стартовый состав на полуфинал. Уже после турнира футболист извинился перед Соном и партнерами по сборной в социальных сетях.

Сон Хын Мин
Футбол
Сборная Кореи по футболу
5
4
Читайте также
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард сборной Катара отпраздновал гол в финале Кубка Азии, показав карточный фокус
Новости
RSS RSS
Все новости