Сон Хын Мин и Ли Кан Ин подрались перед полуфиналом Кубка Азии

Игроки сборной Кореи Сон Хын Мин и Ли Кан Ин подрались накануне полуфинала Кубка Азии против Иордании (0:2), сообщает The Sun.

Несколько молодых игроков, включая Ли Кана, ушли с командного ужина ради игры в пинг-понг. 31-летний Сон попросил их вернуться, но получил отказ в резкой форме, что стало причиной потасовки, в результате которой игрок «Тоттенхэма» вывихнул палец. Из-за этого он играл с фиксатором на указательном и среднем пальцах.

Главный тренер корейской команды Юрген Клинсман, несмотря на просьбы игроков, включил Ли Кана в стартовый состав на полуфинал. Уже после турнира футболист извинился перед Соном и партнерами по сборной в социальных сетях.