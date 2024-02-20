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20 февраля, 14:33

Никимбаев: «Травма Шомуродова дала Файзуллаеву больше шансов»

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Один из организаторов Кубка Азии-2023 Алишер Никимбаев оценил выступление полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турнире.

«Он себя показал. Ситуация с травмой Элдора дала ему больше шансов. Сложилась уникальная ситуация. Интересно дальше посмотреть на него, как он себя проявит», — приводит слова Никимбаева Metaratings.ru.

На Кубке Азии Файзуллаев отыграл 5 матчей, в которых забил 2 мяча. Элдор Шомуродов пропустил турнир из-за травмы стопы.

Узбекистан дошел до четвертьфинала турнира, проиграв в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 будущему чемпиону — сборной Катара. В основное время команды сыграли 1:1.

Источник: Metaratings.ru
Элдор Шомуродов
Сборная Узбекистана по футболу
Аббосбек Файзуллаев
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