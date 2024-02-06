Иордания сыграет с Кореей в 1/2 финала Кубка Азии во вторник, 6 февраля. Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Иордания — Корея будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ и онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

В 1/4 финала Кубка Азии Иордания обыграла Таджикистан со счетом 1:0, а корейская сборная победила Австралию в добавочное время — 2:1.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса. Финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

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