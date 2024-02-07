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7 февраля, 13:22

Хайлоев убежден, что Таджикистан на Кубке Азии мог пройти дальше четвертьфинала

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Таджикистана Руслан Хайлоев прокомментировал выступление национальной команды на Кубке Азии-2023.

«Было большое давление из-за того, что мы выступали на Кубке Азии впервые в истории. Первоначальной задачей было выйти из группы. Приехав туда и сыграв два-три матча, мы уже понимали, что можно двигаться дальше, поверили в себя. Благодаря тому что команда сплотилась, мы стали друг другу братьями и прошли так далеко. Могли бы пройти и дальше, я уверен», — цитирует Хайлоева Metaratings.ru.

Осенью 2023 года Хайлоев принял решение выступать за сборную Таджикистана, в составе которой уже провел три матча.

Сборная Таджикистана на стадии четвертьфинала Кубка Азии уступила Иордании со счетом 0:1 из-за автогола защитника Вахдата Ханонова.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
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