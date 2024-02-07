Игрок сборной Таджикистана считает, что России могла бы дойти до полуфинала Кубка Азии

Полузащитник «Тюмени» и сборной Таджикистана Руслан Хайлоев рассказал, как далеко сборная России могла бы пройти в плей-офф Кубка Азии.

Хайлоев считает, что россияне могли бы добраться до четвертьфинала или полуфинала турнира.

«На Кубке Азии представлены топовые сборные вроде Японии, Кореи и Ирана, которые и на чемпионате мира боролись за высокие места. Думаю, что Россия смогла бы пройти до четвертьфинала или даже до полуфинала», — цитирует Хайлоева Metaratings.

Первым финалистом Кубка Азии-2024 сенсационно стала сборная Иордании. В полуфинале команда обыграла Корею (2:0). В другом полуфинале за выход в рещающий матч сыграют сборные Ирана и Катара.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.