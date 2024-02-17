Игрока ЦСКА Файзуллаева номинировали на звание лучшего игрока кубка Азии

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев попал в число номинантов на звание лучшего игрока Кубка Азии, сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

На награду претендуют 10 футболистов. Кроме Файзуллаева в число номинантов вошли: Али Джасим (сборная Ирака), Ли Кан Ин (Корея), Али Олван (Иордания), Таке Кубо (Япония), Джордан Бос (Австралия), Абдулла Радиф (Саудовская Аравия), Марселино Фердинан (Индонезия), Султан Адиль (ОАЭ) и Ариф Айман (Малайзия).

Сборная Узбекистана дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Катару (1:1, пенальти 3:2), который в итоге стал победителем домашнего турнира. 20-летний Файзуллаев провел на Кубке Азии пять матчей, отличившись двумя голами.

Полузащитник выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять голевых передач.