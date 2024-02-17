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Игрока ЦСКА Файзуллаева номинировали на звание лучшего игрока кубка Азии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото AFP

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев попал в число номинантов на звание лучшего игрока Кубка Азии, сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

На награду претендуют 10 футболистов. Кроме Файзуллаева в число номинантов вошли: Али Джасим (сборная Ирака), Ли Кан Ин (Корея), Али Олван (Иордания), Таке Кубо (Япония), Джордан Бос (Австралия), Абдулла Радиф (Саудовская Аравия), Марселино Фердинан (Индонезия), Султан Адиль (ОАЭ) и Ариф Айман (Малайзия).

Сборная Узбекистана дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Катару (1:1, пенальти 3:2), который в итоге стал победителем домашнего турнира. 20-летний Файзуллаев провел на Кубке Азии пять матчей, отличившись двумя голами.

Полузащитник выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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