7 февраля в Дохе (Катар) на стадионе «Эль-Тумама» сборная Ирана по футболу сыграет против Катара в матче полуфинала Кубка Азии. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Иран — Катар можно будет на канале Start по подписке. Прямой эфир начнется в 17.50 мск. Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра «СЭ».

Иран обыграл в 1/8 финала турнира в серии пенальти Сирию (1:1, 5:3), а в четвертьфинале команда прошла Японию (2:1). Сборная Катара победила в 1/8 финала Кубка Азии Палестину со счетом 2:0, а в четвертьфинале выиграла у Узбекистана в серии 11-метровых (1:1, 3:2).

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса. Финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии по футболу завершится финальным поединком 10 февраля 2024 года.