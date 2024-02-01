Обвиняемый в изнасиловании Ито досрочно покинул расположение сборной Японии на Кубке Азии

Нападающий «Реймса» и сборной Японии Дзюня Ито досрочно покинул расположение национальной команды, которая принимает участие в Кубке Азии.

«Рассмотрев физическое и психологическое состояние Ито, JFA приняла решение, что игрок сегодня покинет команду. Ему на замену никто вызван не будет. Мы приносим извинения болельщикам», — говорится в сообщении Японской футбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что Ито обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин. По информации Kyodo News, инцидент с участием 30-летнего игрока произошел в июне 2023 года в одном из отелей Осаки после игры сборной Японии с Перу.

В матче группового турнира Кубка Азии против Индонезии (3:1) нападающий провел на поле 5 минут. В текущем сезоне лиги 1 на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 17 играх за «Реймс».