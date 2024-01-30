Манчини не досмотрел серию пенальти в матче Саудовской Аравии с Южной Кореей на Кубке Азии

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини покинул поле во время серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии с Южной Кореей (1:1, пенальти 2:4).

В основное время игра завершилась со счетом 1:1. Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти при счете 3:2 в пользу корейцев Манчини ушел в подтрибунное помещение, не дожидаясь решающего удара соперника.

В итоге игрок Южной Кореи реализовал пенальти и сборная вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет против Австралии.

Манчини занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии летом 2023 года. Его контракт рассчитан до 2026 года.