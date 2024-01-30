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30 января, 23:00

Манчини не досмотрел серию пенальти в матче Саудовской Аравии с Южной Кореей на Кубке Азии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Роберто Манчини.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини покинул поле во время серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии с Южной Кореей (1:1, пенальти 2:4).

В основное время игра завершилась со счетом 1:1. Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти при счете 3:2 в пользу корейцев Манчини ушел в подтрибунное помещение, не дожидаясь решающего удара соперника.

В итоге игрок Южной Кореи реализовал пенальти и сборная вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет против Австралии.

Манчини занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии летом 2023 года. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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