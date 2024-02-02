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2 февраля, 12:30

Таджикистан — Иордания: где смотреть трансляцию матча Кубка Азии

Таджикистан сыграет с Иорданией в 1/4 финала Кубка Азии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петар Шегрт, главный тренер сборной Таджикистана.
Фото Федерация футбола Таджикистана

Таджикистан сыграет с Иорданией в 1/4 финала Кубка Азии в пятницу, 2 февраля. Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар) и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи Таджикистан — Иордания будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке.

В 1/8 финала Кубка Азии таджикистанская команда обыграла сборную ОАЭ по серии пенальти — 5:3, основное время игры завершилось со счетом 1:1. Иордания была сильнее Ирака — 3:2.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии. 1/4 финала
02 февр, 14:30. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Таджикистан
0:1
Иордания

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

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