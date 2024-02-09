Иордания сыграет с Катаром в финале Кубка Азии в субботу, 10 февраля. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Иордания — Катар будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке. Также решающий матч покажет платная онлайн-платформа «Okko Спорт».

В полуфинале Кубка Азии Иордания уверенно обыграла сборную Кореи -со счетом 2:0. Катарская команда победила Иран — 3:2.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

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