Футбол
Кубок Азии
Новости
Календарь Таблицы Статьи
Главная
Футбол
Кубок Азии

9 февраля, 18:00

Иордания — Катар: время начала и где смотреть трансляцию финала Кубка Азии

Иордания сыграет с Катаром в финале Кубка Азии 10 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алмоэз Али, сборная Катара.
Фото Getty Images

Иордания сыграет с Катаром в финале Кубка Азии в субботу, 10 февраля. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Иордания — Катар будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке. Также решающий матч покажет платная онлайн-платформа «Okko Спорт».

В полуфинале Кубка Азии Иордания уверенно обыграла сборную Кореи -со счетом 2:0. Катарская команда победила Иран — 3:2.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии. Финал
10 февр, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Иордания
1:3
Катар

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

Футбол
Сборная Иордании по футболу
Сборная Катара по футболу
0
Читайте также
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирисметов — об Узбекистане на Кубке Азии: «К тренерам много вопросов»

Катар благодаря хет-трику с пенальти победил Иорданию и во второй раз подряд выиграл Кубок Азии
Новости
RSS RSS
Все новости