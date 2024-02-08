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8 февраля, 12:19

Ирисметов заявил, что ждал от Файзуллаева большего на Кубке Азии

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов оценил выступление полузащитника Аббоса Файзуллаева на Кубке Азии.

«Три игры были на своем уровне. Но когда его выпускали на острие, — он терялся. Честно, я ожидал от него немного большего. Но, может, слишком много давления. Из-за этого он растерялся. Думаю, тренерский штаб дал ему слишком мало свободы. Не надо привязывать его к конкретной позиции. Считаю, что он мог бы проявить себя ярче. Но в целом для первого турнира достойно. На мой взгляд, лучшими в сборной были Хамробеков и Тургунбаев. Первый был не особо замечен, но провел много черновой работы. Они могли бы пойти на повышение уже в ближайшее время», — приводит «РБ Спорт» слова Ирисметова.

Сборная Узбекистана вместе с Файзуллаевым вылетела в 1/4 финала Кубка Азии, потерпев поражение от хозяев турнира — сборной Катара (1:1, пенальти — 2:3).

Источник: РБ Спорт
Сборная Узбекистана по футболу
Аббосбек Файзуллаев
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