Ирисметов — об Узбекистане на Кубке Азии: «К тренерам много вопросов»

Бывший нападающий сборной Узбекистана Жафар Ирисметов поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Кубке Азии.

«Если проследить с первого тура, не сказать, чтобы лично я был в восторге. По структуре игры мы уступали фаворитам. Но из-за удачной сетки команда могла дойти до полуфинала. Самый сложный соперник в турнире — Австралия, но тот матч для них особо ничего не решал. А Катар мы должны были пройти. Но не вышло. Вообще, к тренерскому штабу, на мой взгляд, много вопросов. Тот же Катар не сильнее нас. Когда начались пенальти, подумал, что к этому готовились. Но было очевидно: удары особо не отрабатывали. Отсутствовал какой-то план на серию. Ставили игроков, которые явно не были особо готовы», — приводит «РБ Спорт» слова Ирисметова.

Сборная Узбекистана вылетела в 1/4 финала Кубка Азии, потерпев поражение от хозяев турнира — сборной Катара (1:1, пенальти — 2:3).