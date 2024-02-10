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10 февраля, 20:21

Форвард сборной Катара отпраздновал гол в финале Кубка Азии, показав карточный фокус

Виктория Кравченко
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Акрам Афиф.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Катара Акрам Афиф реализовал пенальти в финальном матче Кубка Азии против Иордании (3:1) и отпраздновал гол необычным образом.

Футболист показал карточный фокус после забитого гола. Акрам достал колоду карт из своих гетр. Затем показал свое изображение на карте, потряс ее и изображение сменилось.

Катар благодаря хет-трику с пенальти победил Иорданию. Сборная во второй раз подряд выиграла Кубок Азии. В 2019 году катарцы обыграли в финале Японию (3:1). До этого команда ни разу не добиралась до финала турнира.

Сборная Катара по футболу
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Катар благодаря хет-трику с пенальти победил Иорданию и во второй раз подряд выиграл Кубок Азии
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