Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Зюлте-Варегем» помог доставить в Бельгию пять миллионов медицинских масок

23:13
Теги:

Бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» помог доставке в Бельгию пяти миллионов медицинских масок, которые необходимы в условиях распространения коронавируса. Они были распределены между бельгийскими больницами.

Как сообщает AFP, «Зюлте-Варегем» воспользовался своими спонсорскими отношениями с медицинской и логистической компанией, которые помогли заказать и доставить пять миллионов масок в Бельгию. В этой стране уже почти 2 тысячи зараженных коронавирусом, 21 человек умер.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир