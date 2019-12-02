«Золотой мяч"-2019. Как распределились места с 11-го по 30-е

Журнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 30-го по 11-е место. Десятка лидеров будет опубликована позднее.

Претенденты на награду расположились в следующем порядке:

11. Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»)

12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)

13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»)

14. Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

15. Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»)

16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)

17. Роберту Фирмину (Бразилия, «Ливерпуль»)

18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)

19. Трент Александр-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»)

20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон. «Арсенал»)

Душан Тадич (Сербия, «Аякс»)

22. Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»)

Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм»)

24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)

Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)

26. Джорджиньо Вайналдум (Голландия, «Ливерпуль»)

Карим Бензема (Франция, «Реал»)

28. Жоау Феликс (Португалия, «Атлетико»)

Маркиньюс (Бразилия, «ПСЖ»)

Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»)

В топ-10 вошли: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»); Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»); Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»).