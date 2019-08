В третьем туре чемпионата Португалии «Брага» на выезде сыграла вничью с «Жил Висенте» — 1:1. В начале второго тайма матч был прерван из-за грозы и проблем с электричеством на стадионе, в связи с чем пропало освещение. Свет погас сразу после того, как голкипер «Жил Висенте» Денис поймал мяч после удара.

At the Gil Vicente-Braga game in Portugal a player took a shot and the power immediately went out. No word on if Bray Wyatt appeared when the power came back on. pic.twitter.com/jhhbtvYuA0