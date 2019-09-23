Жена Риксена: «Фернандо настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью»

Жена экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена Вероника рассказала, что не могла присутствовать в момент смерти мужа.

— Он настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью, — цитирует Daily Record жену Риксена. — Фернандо был любовью всей моей жизни, хотела быть с ним до конца.

Буду до конца жизни винить себя за то, что согласилась, но уважаю его выбор, хотя было очень больно. Я должна была уважать это решение. Он понимал, насколько эмоционально это будет для меня и нашей дочери.

Чем-то занималась по дому, когда услышала звонок, мне сказали, что муж скончался. Невозможно подготовиться к смерти. Не могу вспомнить, что происходило дальше.