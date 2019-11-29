Жена экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена Вероника, которая шесть лет помогала ему бороться со страшной болезнью, в интервью «СЭ» рассказала, как муж узнал о диагнозе. 18 сентября, после 6 лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, футболист умер.

— Как он узнал о болезни?

— С 2010-го играл в Голландии за «Фортуну». Внезапно возникли проблемы с речью. Стала замедленной, немножко заплетался язык. Чтобы его понять, приходилось прислушиваться. В команде шептались, что Фернандо снова пьет. Хотя к тому времени с алкоголем завязал. Дальше почувствовал дискомфорт в левой ноге. То немела, то побаливала. Как-то на тренировке протянули теннисный мячик, сказали: «Сожми что есть мочи!»

— А он?

— Впился в мяч пальцами — тот вообще не сжимается. Не хватает сил. Отправили к неврологу, который обнаружил межпозвоночную грыжу. Предположил, что все беды от нее. Варианта было два — закончить карьеру либо лечь под нож и постараться вернуться на поле. Муж ответил: «Я хочу играть». Прооперировали. Когда отошел от наркоза, выяснилось, что потерял речь.

— Совсем?!

— Если раньше была замедленная, но более-менее внятная, то с тех пор ухудшалась с каждым днем. Просто каша во рту, ничего не разобрать. Врачи переполошились, провели повторное обследование. И объявили — БАС. Причем доктор сказал открытым текстом: «Жить вам осталось месяцев 9. Максимум — 12». (Александр Кружков)

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