Юрген Клопп: «Месси, наверное, лучший игрок за всю жизнь, но я не могу вспомнить более впечатляющий сезон для защитника»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси — лучший игрок за всю его жизнь.

— Так видят люди, абсолютно нет проблем, — цитирует Клоппа Liverpool Echo. — Месси, наверное, лучший игрок, которого я видел за всю свою жизнь. Есть еще Марадона, но я вижу Месси чаще. Лео по праву выиграл трофей шесть раз. Но я не могу вспомнить более впечатляющий сезон для защитника.

То, что сказал ван Дейк после церемонии, было абсолютно правильным. Я очень рад за своих игроков. Это было хорошо, но это было в прошлом сезоне, теперь награды распределены, все парни могут бороться за новые.