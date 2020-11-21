Японская лига запустила шоу, в котором разбирает работу судей
На официальном YouTube-канале чемпионата Японии по футболу вышел первый эпизод шоу о работе судей «Judge Replay». В ролике группа экспертов обсуждает различные решения судей в сезоне 2020 года. В видео встроены английские субтитры.
Болельщики остались в востороге от такого смелого решения лиги — разбирать работу арбитров на официальном уровне.
_bensends_: «Это реально прогрессивный подход! Есть ли другая лига, занимающаяся этим!? Блестяще».
Chris: «Это здорово, что вы делаете такой контент доступным для международной аудитории. Я не знаю другой азиатской лиги, которая бы активно продвигалась среди зарубежных фанатов. Я очень впечатлен. Так держать».
Mason S. Garard: «Мне это нравится. Такая умная концепция шоу! Я определенно хочу еще!»
Напомним, сейчас в Японии выступает экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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