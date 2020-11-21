Японская лига запустила шоу, в котором разбирает работу судей

На официальном YouTube-канале чемпионата Японии по футболу вышел первый эпизод шоу о работе судей «Judge Replay». В ролике группа экспертов обсуждает различные решения судей в сезоне 2020 года. В видео встроены английские субтитры.

Болельщики остались в востороге от такого смелого решения лиги — разбирать работу арбитров на официальном уровне.

_bensends_: «Это реально прогрессивный подход! Есть ли другая лига, занимающаяся этим!? Блестяще».

Chris: «Это здорово, что вы делаете такой контент доступным для международной аудитории. Я не знаю другой азиатской лиги, которая бы активно продвигалась среди зарубежных фанатов. Я очень впечатлен. Так держать».

Mason S. Garard: «Мне это нравится. Такая умная концепция шоу! Я определенно хочу еще!»

Напомним, сейчас в Японии выступает экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.