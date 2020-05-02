Почетный президент РФС, бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» предложение вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни провести следующий футбольный сезон по системе «весна — осень» в течение 2021 года. Монтальяни отметил, что это может решить проблему завершения приостановленных из-за коронавируса чемпионатов.

— В Западной Европе вряд ли согласятся перейти на «весна — осень», — заявил Колосков. — Международный футбольный календарь органично вписывается в другие международные соревнования по хоккею, баскетболу, волейболу, велогонками, легкой атлетике. Телевидение не успеет охватить все в достаточном количестве трансляций, а ведь большая часть бюджета клуба складывается из реализации коммерческих прав и показа рекламы на телевидении. Я не представляю, как в июне, июле, августе в Италии, Испании или Греции можно играть в футбол при температуре 40 градусов. У футболистов за годы тренировок выработался определенный ритм, в котором тело реагирует на нагрузки. Идея с переходом на «весна — осень» для России может и здравая, но для Африки и Европы абсолютно неприемлемая.

— Учитывая приостановку соревнований, вы полагаете, нашему футболу стоит вернуться к формату «весна-осень»?

— РФС и РПЛ уже разработали два варианта, как продолжить и досрочно завершить с определенной системой обмена, и в мае надо выбрать из этого оптимальное и взвешенное решение. Переход на «осень — весна» осуществляли, чтобы синхронизировать трансферные окна и календари с Европой. Надо признать, что это не позволило нам успешнее выступать в европейских клубных соревнованиях. Играть стали гораздо хуже.

Возвращаться к старому формату или нет — дело самих клубов. Для второй лиги это просто губительно, да, пожалуй, и для первой тоже. При системе «весна — осень» невозможно будет проведение учебно-тренировочной работы в комфортные периоды ранней весны и лета.

— При этом сейчас зимний перерыв в ПФЛ — больше пяти месяцев.

— У нас полгода играют, полгода не играют. Еще семь лет назад я говорил, что для успешного перехода необходимы условия для комфортного выступления — построить манежи и стадионы с крышами.

— В итоге возвели лишь одну «Газпром Арену».

— Бывший генеральный директор «Лужников» Владимир Алешин говорил мне о проекте раздвижной крыши на Большой спортивной арене. Все клубы могли бы построить арены, в которых можно было бы играть при любой погоде, но этого не произошло. (Евгений Белоусов)