Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 15:58

Правила вручения «Золотого мяча» будут пересмотрены

Иван Шитик
Корреспондент

Правила вручения награды «Золотой мяч» могут быть пересмотрены, чтобы «принципы стали более понятными, прозрачными и ясными», утверждает L'Equipe.

В первую очередь, буду учитываться результаты не за календарный гол, а за полноценный сезон. Таким образом, следующий «Золотой мяч» могут вручить по итогам сезона-2021/22.

Результаты и выступления на чемпионате мира-2022, который пройдет в декабре 2022 года, будут учитываться уже при выборе лучшего игрока в 2023 году.

Во-вторых, голосовать смогут лишь представители стран, входящих в топ-100 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Также теперь акцент будут делать на индивидуальных достижениях футболиста. Титулы и выступления команды станут вторым по важности аспектом, а третьим будет класс игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФИФА
1
0
Читайте также
Публичное выступление: секреты успешного ораторского искусства
«Спартак», ЦСКА и «Зенит» могут отсудить огромные деньги»: юрист рассказал о волне исков к спортивным организациям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Членство «Спорт-Экспресса» в ESM приостановлено
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости