Правила вручения «Золотого мяча» будут пересмотрены

Правила вручения награды «Золотой мяч» могут быть пересмотрены, чтобы «принципы стали более понятными, прозрачными и ясными», утверждает L'Equipe.

В первую очередь, буду учитываться результаты не за календарный гол, а за полноценный сезон. Таким образом, следующий «Золотой мяч» могут вручить по итогам сезона-2021/22.

Результаты и выступления на чемпионате мира-2022, который пройдет в декабре 2022 года, будут учитываться уже при выборе лучшего игрока в 2023 году.

Во-вторых, голосовать смогут лишь представители стран, входящих в топ-100 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Также теперь акцент будут делать на индивидуальных достижениях футболиста. Титулы и выступления команды станут вторым по важности аспектом, а третьим будет класс игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста.