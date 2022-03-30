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Батистута подозревается в неуплате налогов на крупную сумму. Он должен выплатить 4 миллиона песо

Бывший нападающий сборной Аргентины подозревается в неуплате налогов на крупную сумму
Иван Шитик
Корреспондент
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Габриэль Батистута.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута попал в сложную финансовую ситуацию. У него заморозили банковские счета и наложили арест на его ценные бумаги и недвижимость в Аргентине, сообщает Clarin.

Он обвиняется в неуплате налогов на общую сумму почти в 4 миллиона песо. Когда он заплатит налог, надо будет еще уплатить пени — это 15 процентов от всей суммы. Плюс социальные выплаты.

В Аргентине в период пандемии ввели особый социальный налог для богатых граждан.

В 2019 году бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута перенес операцию по протезированию голеностопного сустава.

Батистута на клубном уровне в Европе выступал за итальянские «Фиорентину», «Рому» и миланский «Интер». В составе национальной команды он провел 77 матчей, забил 54 гола, дважды выиграл Кубок Америки, один раз — Кубок конфедераций.

Габриэль Батистута
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