Членство «Спорт-Экспресса» в ESM приостановлено

Сегодня, 4 марта, генеральный секретарь Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) Кес ван Кайленборг уведомил «Спорт-Экспресс», что наше членство в ESM приостановлено.

«После консультаций с другими членами ESM стало ясно, что у нас нет другого выбора, как отстранить «Спорт-Экспресс» от деятельности Ассоциации и приостановить членство. Сожалеем, что отправляем вам такое сообщение. До лучших времен», — говорится в его письме.

Руководство «СЭ» не считает нужным комментировать данное решение ESM.

«Спорт-Экспресс» состоял в Ассоциации с 2001 года, сегодня в нее входят La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия).