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Сегодня, 15:38

Членство «Спорт-Экспресса» в ESM приостановлено

Александр Бобров
Шеф-редактор

Сегодня, 4 марта, генеральный секретарь Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) Кес ван Кайленборг уведомил «Спорт-Экспресс», что наше членство в ESM приостановлено.

«После консультаций с другими членами ESM стало ясно, что у нас нет другого выбора, как отстранить «Спорт-Экспресс» от деятельности Ассоциации и приостановить членство. Сожалеем, что отправляем вам такое сообщение. До лучших времен», — говорится в его письме.

Руководство «СЭ» не считает нужным комментировать данное решение ESM.

«Спорт-Экспресс» состоял в Ассоциации с 2001 года, сегодня в нее входят La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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