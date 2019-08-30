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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Влаходимос продлил контракт с «Бенфикой»

07:32
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Голкипер Одиссеас Влаходимос продлил контракт с «Бенфикой». Новое соглашение 25-летнего игрока сборной Греции рассчитано до 2024 года.

Вратарь в 2018 году присоединился к португальскому клубу. С тех пор он сыграл в 54 матчах во всех турнирах, пропустил 52 мяча и 22 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

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