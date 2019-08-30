Голкипер Одиссеас Влаходимос продлил контракт с «Бенфикой». Новое соглашение 25-летнего игрока сборной Греции рассчитано до 2024 года.

Вратарь в 2018 году присоединился к португальскому клубу. С тех пор он сыграл в 54 матчах во всех турнирах, пропустил 52 мяча и 22 раза сохранил ворота в неприкосновенности.