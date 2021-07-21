Ван Гал вновь станет главным тренером сборной Нидерландов

Луи ван Гал вернется в сборную Нидерландов. По информации NOS, переговоры федерации футбола страны и 69-летним специалистом находятся на завершающей стадии. Тренер с 2016 года без команды.

Ранее появилась информация, что ван Гал подпишет двухлетний контракт. Он сменит Франка де Бура, который ушел после Евро-2020, где голландцы проиграли Чезхии (0:2) в 1/8 финала.

Напомним, Ван Гал работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.