Ван Гал вновь станет главным тренером сборной Нидерландов
07:26
Луи ван Гал вернется в сборную Нидерландов. По информации NOS, переговоры федерации футбола страны и 69-летним специалистом находятся на завершающей стадии. Тренер с 2016 года без команды.
Ранее появилась информация, что ван Гал подпишет двухлетний контракт. Он сменит Франка де Бура, который ушел после Евро-2020, где голландцы проиграли Чезхии (0:2) в 1/8 финала.
Напомним, Ван Гал работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.
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