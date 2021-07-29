«Абердин» установит бронзовую статую в честь Алекса Фергюсона

Шотландский клуб «Абердин» заказал памятник сэру Алексу Фергюсону, чтобы отблагодарить его за «выдающейся вклад в развитие клуба», сообщает официальный сайт шотландской команды.

Бронзовую статую установят на территории стадиона «Абердина». Клуб уже выбрал фотографию, на основе которой и будет создана статуя. На фото Фергюсон празднует чемпионство в сезоне-1979/80. Тогда впервые за 15 лет чемпионат Шотландии выиграл не «Селтик» или «Рейнджерс».

?? «Sir Alex's contribution to the Club was immense and it's fitting that we honour him in this way.»#StandFree — Aberdeen FC (@AberdeenFC) July 29, 2021

Алекс Фергюсон в качестве тренера три раза выигрывал чемпионат Шотландии и 4 — Кубок страны. По одному разу выигрывал Кубок шотландской лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.