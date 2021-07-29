«Абердин» установит бронзовую статую в честь Алекса Фергюсона
29 июля 2021, 23:32
Шотландский клуб «Абердин» заказал памятник сэру Алексу Фергюсону, чтобы отблагодарить его за «выдающейся вклад в развитие клуба», сообщает официальный сайт шотландской команды.
Бронзовую статую установят на территории стадиона «Абердина». Клуб уже выбрал фотографию, на основе которой и будет создана статуя. На фото Фергюсон празднует чемпионство в сезоне-1979/80. Тогда впервые за 15 лет чемпионат Шотландии выиграл не «Селтик» или «Рейнджерс».
Алекс Фергюсон в качестве тренера три раза выигрывал чемпионат Шотландии и 4 — Кубок страны. По одному разу выигрывал Кубок шотландской лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
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