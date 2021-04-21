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Бекхэм остался впечатлен первым домашним матчем «Интер Майами» в 2021 году

06:55

Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм остался доволен первым домашним матчем своей команды в MLS в 2021 году. Эта игра стала первой в истории клуба, когда болельщики смогли полноценно посетить стадион.

«Какой невероятный день, наша первая домашняя игра «Интер Майами» в 2021 году... Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас. После такого сложного года мы собрались вместе. Атмосфера была потрясающей, фанаты были потрясающими. Горжусь этим днем, который я никогда не забуду. Вперед, Майами! С нетерпением жду следующего...» — написал Бекхэм в Facebook.

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