В Иране из-за коронавируса отменили футбольные матчи

В Иране принято решение временно отменить футбольные матчи из-за коронавируса, информирует Организация футбольных лиг страны. Игры должны возобновиться со 2 апреля.

— По распоряжению Национального штаба по борьбе с коронавирусом, проведение матчей высшей, первой, второй и третьей футбольной лиги откладывается до конца текущего месяца, отмечается в сообщении на сайте организации.

Отметим, что в стране зафиксировано более 2,9 тысячи случаев заражения. (2 человека погибли, 550 выздоровели.