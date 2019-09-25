В Глазго прошли похороны Риксена

В Глазго прошли похороны бывшего полузащитника «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксена. Голландец страдал от бокового амиотрофического склероза. Скончался он 18 сентября в возрасте 43 лет.

На похороны пришли бывшие футболисты «Рейнджерс», цвета которого Риксен защищал с 2000 по 2006 год. Также на похоронах присутствовал главный тренер глазгевианцев Стивен Джеррард.

В «Зените» Риксен выступал с 2006 по 2009 год. Профессиональную карьеру он завершил в 2013 году в «Фортуне» из Ситтарда.