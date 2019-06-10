В "Бешикташе" отрицают, что школьная команда вызывала проституток

Представители "Бешикташа" опровергли информацию о секс-скандале с участием юношеской команды клуба. Ранее немецкое издание Bild утверждало, что игроки стамбульской команды 2003 года рождения вызвали несколько проституток в отель на Родосе перед турниром Cup of Rhodes Knights 2019. Попались они когда привели женщин с собой на завтрак.

- Мы услышали об этом скандале сегодня, - сказал представитель "Бешикташа" в интервью турецкому агентству новостей Duhuliye. - Но это не соответствует действительности. Наша команда игроков до 16 лет была на Родосе 40 дней назад.