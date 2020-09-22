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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В академии Роналду на Мадейре недовольны появлением еще одной академии Роналду

16:35
Криштиану Роналду в составе &quot;Насьонала&quot;. Фото 101greatgoals.com
Криштиану Роналду в составе &quot;Насьонала&quot;. Фото 101greatgoals.com
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Португальский клуб «Насьонал» выразил недовольство решением руководства «Спортинга» назвать клубную академию в честь Криштиану Роналду. В клубе из Фуншала (главный город Мадейры, родного острова футболиста) отметили, что их академия уже давно носит имя Роналду.

В «Насьонале» отметили, что появление еще одной академии Роналду приведет к путанице и нарушении правил регистрации торговых марок.

Роналду родился на Мадейре и первые шаги в футболе делал в ее академии. В 2007 году «Насьонал» дал академии имя своего воспитанника. В 1997 году футболист переехал в Лиссабон и стал выступать за академию «Спортинга».

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