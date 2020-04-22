УЕФА опроверг информацию о рекомендации ВОЗ не проводить турниры до конца 2021 года

В УЕФА заявили, что ВОЗ не просила приостановить футбольные соревнования до конца 2021 года, а переговоры о том, как может быть доигран сезон-2019/20 продолжаются. Ранее Repubblica со ссылкой на бразильский портал veja.abril.com.br сообщила, что ВОЗ, УЕФА и крупнейшие европейские клубы провели селекторное совещание, на котором ВОЗ предложила приостановить международные соревнования до конца 2021 года.

— Это неверно, — цитирует Independent представителя УЕФА. — ВОЗ никогда не давал рекомендаций приоставить все футбольные турниры до конца 2021 года.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация готова проводить матчи без зрителей, если это позволит быстрее возобновить футбольные соревнования, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса. Также сообщалось, что финал Лиги чемпионов-2019/20 может состояться 29 августа. Розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 557 917 человек. Зафиксировано 177 688 летальных исходов, 695 325 человек выздоровели.