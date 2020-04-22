ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить международные турниры до конца 2021 года?

ВОЗ, УЕФА и крупнейшие европейские клубы провели селекторное совещание, на котором ВОЗ предложила приостановить международные соревнования до конца 2021 года, сообщает Repubblica со ссылкой на бразильский портал veja.abril.com.br. Отмечается, что в основе предложения ВОЗ лежит исследование рисков новых волн заражения и возможных сценариев развития событий.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация готова проводить матчи без зрителей, если это позволит быстрее возобновить футбольные соревнования, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса. Из-за последнего практичестве все спортивные соревнования отменены или приостановлены.

Также сообщалось, что финал Лиги чемпионов-2019/20 может состояться 29 августа. Розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 557 917 человек. Зафиксировано 177 688 летальных исходов, 695 325 человек выздоровели.