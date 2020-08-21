Три отбитых пенальти за две минуты! Подвиг вратаря «Зальцбурга»
Редкий случай произошел в первой тайме матча 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА «Зальцбург» — «Лион» (4:3). В течение двух минут — с 8-й по 10-ю — вратарь австрийской команды Даниэль Антош трижды парировал удары Флорана Да Сильвы с 11-метровой отметки.
На 8-й минуте голкипер сошел с линии ворота до удара. Это заметил второй ассистент судьи Довидас Сужиделис и арбитр Донатас Румшас назначил повторный пенальти. При этом Антошу было сделано внушение.
«Was h?ltst du von Lyons Elfmetern?»— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 20, 2020
Daniel #Antosch: «Alle!»#UYL #SALOL pic.twitter.com/ZRaUXDo9jq
Капитан австрийцев и во второй раз нарушил правила. Тогда Румшас вынес ему предупреждение и снова указал на 11-метровую отметку.
В третий раз Антош не стал рисковать, иначе дело могло закончиться удалением. Он прыгнул не в правый от себя угол, а в левый и снова не дал забить да Сильве. Литовские судьи определили, что в этот раз правила не были нарушены, и Румшас продолжил матч. (Александр Бобров)