Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Сборная Алжира не проигрывает уже 25 матчей

04:31

Сборная Алжира переиграла команду Мавритании в товарищеском матче (4:1). Голами у алжирцев отметились Адам Унас, Багдад Бунеджа и Софьян Фегули, оформивший дубль.

Как сообщает Statsdufoot, сборная Алжира не проигрывает уже 25 матчей кряду. У алжирцев 18 побед и 7 ничьих.

На данный момент единственной командой, у которой беспроигрышная серия лучше — сборная Италии. Итальянцы не знают горечи поражений уже 26 игр.

Читайте также

«Без названия, без флага, без игры». Реакция болельщиков на вылет сборной России от Канады
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Ударившего журналиста фаната ЦСКА нокаутировали в кулачном бою
Боец Макарова: «Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд