Сборная Алжира не проигрывает уже 25 матчей
04:31
Сборная Алжира переиграла команду Мавритании в товарищеском матче (4:1). Голами у алжирцев отметились Адам Унас, Багдад Бунеджа и Софьян Фегули, оформивший дубль.
Как сообщает Statsdufoot, сборная Алжира не проигрывает уже 25 матчей кряду. У алжирцев 18 побед и 7 ничьих.
На данный момент единственной командой, у которой беспроигрышная серия лучше — сборная Италии. Итальянцы не знают горечи поражений уже 26 игр.
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