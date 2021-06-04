Сборная Алжира переиграла команду Мавритании в товарищеском матче (4:1). Голами у алжирцев отметились Адам Унас, Багдад Бунеджа и Софьян Фегули, оформивший дубль.

Как сообщает Statsdufoot, сборная Алжира не проигрывает уже 25 матчей кряду. У алжирцев 18 побед и 7 ничьих.

L'Alg?rie?? n'a perdu aucun de ses 25 derniers matchs disput?s toutes comp?titions confondues(18 victoires,7 nuls).La 2?me meilleure s?rie d'invincibilit? en cours pour une s?lection A derri?re l'Italie??(26). #ALGMAU — Stats Foot (@Statsdufoot) June 3, 2021

На данный момент единственной командой, у которой беспроигрышная серия лучше — сборная Италии. Итальянцы не знают горечи поражений уже 26 игр.