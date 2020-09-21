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«Спортинг» переименует клубную академию в честь Роналду

19:20
Криштиану Роналду в &quot;Спортинге&quot;. Фото ФК "Спортинг"
Криштиану Роналду в &quot;Спортинге&quot;. Фото ФК "Спортинг"
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«Спортинг» объявил, что клубная академия получит имя нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португальский форвард — воспитанник академии лиссабонцев, выступал в ее составе с 12 лет, присоединившись в 1997 году.

В 2003 году, в 18 лет Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», в 2009-м присоединился к «Реалу», а с 2018 года выступает за «Юве».

Ранее президент «Спортинга» Фредерику Варандаш предположил, что стадион клуба также может получить имя Роналду.

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