«Спортинг» переименует клубную академию в честь Роналду

«Спортинг» объявил, что клубная академия получит имя нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португальский форвард — воспитанник академии лиссабонцев, выступал в ее составе с 12 лет, присоединившись в 1997 году.

В 2003 году, в 18 лет Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», в 2009-м присоединился к «Реалу», а с 2018 года выступает за «Юве».

Ранее президент «Спортинга» Фредерику Варандаш предположил, что стадион клуба также может получить имя Роналду.