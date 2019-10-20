«Сьон» проиграл «Люцерну», несмотря на гол Думбья. Митрюшкин пропустил три мяча в своем втором матче сезона
19:01
«Сьон» уступил «Люцерну» в матче 11-го тура чемпионата Швейцарии — 1:3. Единственный мяч в составе команды Стефана Хенцога провел экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья.
Ворота «Сьона» защищал Антон Митрюшкин. Российский голкипер проводил свою вторую игру в сезоне. В первой «Сьон» проиграл «Базелю» 1:4. Для Митрюшкина матчи стали первыми почти за два года — до минувшего лета он не выходил на поле с ноября 2017 года.
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/switzerland/super/2019-2020/