Сольбаккен покинул пост главного тренера «Копенгагена». Он может возглавить сборную Норвегии
Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен оставил свой пост, сообщает сайт клуба.
Он возглавлял команду с 2006 по 2011 годы, а потом вернулся в клуб в 2013-м. Под его руководством «Копенгаген» восемь раз выигрывал чемпионат Дании.
По информации местных СМИ, Сольбаккен является фаворитом на пост главного тренера сборной Норвегии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.