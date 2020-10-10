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Сольбаккен покинул пост главного тренера «Копенгагена». Он может возглавить сборную Норвегии

16:39
Столе Сольбаккен. Фото ФК «Копенгаген».
Столе Сольбаккен. Фото ФК «Копенгаген».
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Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен оставил свой пост, сообщает сайт клуба.

Он возглавлял команду с 2006 по 2011 годы, а потом вернулся в клуб в 2013-м. Под его руководством «Копенгаген» восемь раз выигрывал чемпионат Дании.

По информации местных СМИ, Сольбаккен является фаворитом на пост главного тренера сборной Норвегии.

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