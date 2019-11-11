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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Сиэтл» в финале плей-офф MLS победил «Торонто»

01:21

«Сиэтл Сондерс» в финальном матче плей-офф MLS оказался сильнее «Торонто» — 3:1. В составе хозяев отличились Келвин Лердам, Виктор Родригес и Рауль Руидиас. У канадской команды забил Джоузи Алтидор.

Для «Сиэтла» это вторая победа в истории. Он начал выступать в MLS в 2009 году. В 2016 году также был обыгран «Торонто».

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