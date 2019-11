«Сиэтл» в финале плей-офф MLS победил «Торонто»

«Сиэтл Сондерс» в финальном матче плей-офф MLS оказался сильнее «Торонто» — 3:1. В составе хозяев отличились Келвин Лердам, Виктор Родригес и Рауль Руидиас. У канадской команды забил Джоузи Алтидор.

Another one for the trophy case. ??@SoundersFC are the 2019 #MLSCup Champions! pic.twitter.com/fBwzLGcsDd