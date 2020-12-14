Шлеменко заявил, что он лучший соперник для Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко может провести бой против соотечественника Магомеда Исмаилова.

В воскресенье на турнире АСА 115 в Москве Исмаилов победил соотечественника Ивана Штыркова единогласным решением судей.

— С кем еще Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым, но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты, — цитирует ТАСС Шлеменко.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в декабре 2019 года, победив американца Дэвида Бранча удушающим приемом в первом раунде.