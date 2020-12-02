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Сборная Колумбии уволила Кейроша

07:50
Карлуш Кейрош. Фото Instagram
Карлуш Кейрош. Фото Instagram
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Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейрош покинул свой пост. Федерация футбола страны объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Для нас было гордостью работать со специалистом почти два года, в течение которых он поделился с нами своими знаниями и опытом. Ваш вклад послужит продолжению развития проектов, которые выполняются со всеми национальными сборными нашей страны. Мы желаем профессору Карлушу Кейрошу успехов в будущей карьере», — говорится в пресс-релизе.

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