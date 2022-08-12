France Football назвал претендентов на приз лучшему молодому футболисту 2022 года

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Французский журнал France Football объявил номинантов на «Трофей Копа».

Этот награда вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему возраста 21 года.

В финальный список вошли 10 претендентов: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Гави («Барселона»), Райан Гравенберх («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джамал Мусиала («Бавария»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»).